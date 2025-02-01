В Советске восстановили исторические ворота и дверь в здании на Горького, 2 (фото)

Фонд капремонта показал, как выглядят восстановленные исторические ворота и дверь в Советске, на Горького, 2. О том, как проводились работы, ФКР рассказал в своем телеграм-канале.

«Исторические ворота и входную дверь с главного фасада бережно восстановили, стараясь максимально сохранить их оригинальный облик. Деревянные створки ворот, находившиеся в аварийном состоянии, заменили новыми. Нащельник для входной двери выполнили по историческим референсам», — уточнили в Фонде капремонта.

«Для дворового фасада, где старые двери не подлежали восстановлению, были изготовлены новые, выполненные в том же стиле, они гармонично вписались в общий ансамбль, словно всегда там и стояли», — добавили в ФКР.