В Советске восстановили исторические ворота и дверь в здании на Горького, 2 (фото)

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Фонд капремонта показал, как выглядят восстановленные исторические ворота и дверь в Советске, на Горького, 2. О том, как проводились работы, ФКР рассказал в своем телеграм-канале.

«Исторические ворота и входную дверь с главного фасада бережно восстановили, стараясь максимально сохранить их оригинальный облик. Деревянные створки ворот, находившиеся в аварийном состоянии, заменили новыми. Нащельник для входной двери выполнили по историческим референсам», — уточнили в Фонде капремонта.

«Для дворового фасада, где старые двери не подлежали восстановлению, были изготовлены новые, выполненные в том же стиле, они гармонично вписались в общий ансамбль, словно всегда там и стояли», — добавили в ФКР.

Фото регионального Фонда капремонта

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