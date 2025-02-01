В Калининградской области введен трехмесячный запрет на промысел щуки

Все новости по теме: Экология

С 1 февраля в Калининградской области начал действовать временный запрет на вылов щуки. Он связан с началом нерестового периода. Об этом сообщает Западно-Балтийское теруправление Росрыболовства.

«Запрет на промышленную добычу щуки будет действовать до 20 апреля во всех водоемах Калининградской области, включая Калининградский и Куршский заливы. Начиная с 1 марта, и по 10 апреля будет запрещена также любительская рыбалка на щуку», — уточнили в ведомстве.

За нарушение правил, регламентирующих рыболовство, юрлицам грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей. За незаконную любительскую рыбалку предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией суднаи других орудий добычи водных биоресурсов.

Кроме того, если у браконьера при задержании будет обнаружена рыба, то он должен возместить ущерб, причиненный водным биоресурсам. Сумма ущерба за один экземпляр щуки составляет в этом году 925 рублей. Если же рыба выловлена в период запрета на добычу, то сумма ущерба составит 1850 рублей за одну щуку.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter