В Калининградской области введен трехмесячный запрет на промысел щуки

С 1 февраля в Калининградской области начал действовать временный запрет на вылов щуки. Он связан с началом нерестового периода. Об этом сообщает Западно-Балтийское теруправление Росрыболовства.

«Запрет на промышленную добычу щуки будет действовать до 20 апреля во всех водоемах Калининградской области, включая Калининградский и Куршский заливы. Начиная с 1 марта, и по 10 апреля будет запрещена также любительская рыбалка на щуку», — уточнили в ведомстве.

За нарушение правил, регламентирующих рыболовство, юрлицам грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей. За незаконную любительскую рыбалку предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией суднаи других орудий добычи водных биоресурсов.

Кроме того, если у браконьера при задержании будет обнаружена рыба, то он должен возместить ущерб, причиненный водным биоресурсам. Сумма ущерба за один экземпляр щуки составляет в этом году 925 рублей. Если же рыба выловлена в период запрета на добычу, то сумма ущерба составит 1850 рублей за одну щуку.