Рыбаков-любителей предупреждают о запрете на лов щуки в Калининградской области

С 1 марта по 10 апреля на территории Калининградской области в связи с началом нерестового периода будет запрещена любительская рыбалка на щуку. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Балтийского ТУ Росрыболовства.

В период действия запрета инспекторы рыбоохраны совместно с представителями других органов исполнительной власти будут проводить рейдовые мероприятия по пресечению незаконного оборота рыбной продукции в местах реализации ВБР.

За незаконную добычу водных биологических ресурсов гражданам грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 до 200 тысяч рублей. При этом у нарушителей будут конфисковывать суда и орудия добычи рыбы. Если у браконьеров при задержании будет обнаружена щука, то он должен возместить ущерб, причиненный водным биоресурсам. Сумма ущерба за один экземпляр щуки составляет 925 рублей, но если рыба выловлена в период действия запрета, то сумма ущерба составит 1850 рублей за одну щуку.

Напомним, 1 февраля в Калининградской области введен трехмесячный запрет на промысел щуки.