В России судом вынесен первый приговор за пропаганду чайлдфри

В России судом вынесен первый приговор за публичную пропаганду чайлдфри. Об этом сообщает «Коммерсант».

29-летняя жительница Севастополя оштрафована на 50 тысяч рублей штраф за «пропаганду привлекательности отказа от деторождения». По данным местной полиции, она опубликовала «мизантропические посты», в том числе «высказывание о привлекательности отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни». В качестве примеров приводятся три картинки: коллаж с героями фильмов и сериалов, показывающими средний палец, скриншот из мультфильма «Рик и Морти», а также фотография режиссера Квентина Тарантино с цитатой о том, что его девиз — «делать фильмы, а не детей». Какое отношение первые две картинки имеют к пропаганде чайлдфри, не уточняется.

Напомним, в ноябре 2024 года был подписан закон, предусматривающий административное наказание за пропаганду идей чайлдфри. За нарушение закона физлицам грозит штраф до 400 тыс., должностным лицам — до 800 тыс. руб., юрлицам — до 5 млн руб. Пропаганда привлекательности отказа от деторождения запрещена в интернете, СМИ, рекламе и кино.