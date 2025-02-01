На строительство пляжеудерживающих сооружений в Отрадном выделяют более 5,6 млн

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Власти планирую найти подрядчика, который займется на строительством пляжеудерживающих сооружений в районе поселка Отрадное — Светлогорска. Анонс соответствующего аукциона размещен на сайте областного «Центра торгов».

За лот «Строительство пляжеудерживающих сооружений в районе пос. Отрадное — г. Светлогорск, Калининградская область (2 этап. Строительство пляжеудерживающих сооружений и волногасящих пляжей)» максимально готовы заплатить 5 678 283 987 рублей.

Заказчиком выступает «Балтберегозащита». Финансирование рассчитано на три года. В 2025-м на проведение работ будет выделено чуть больше 3 млн, в 2026-м — свыше 1, 2 млн, в 2027-м — 1,3 млн.


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