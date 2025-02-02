Погода в Калининграде 2 февраля

Днём в воскресенье, 2 февраля, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +3°C. Атмосферное давление — 765 мм, ветер западный, 4 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается до +3°C, на востоке области — на градус холоднее. Ночью в приморских муниципалитетах похолодает до +2°C, в районах восточнее — до −1°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье малооблачно, дымка. Температура утром +0,7°C, днём +2,3°C, вечером −0,2°C.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что 2 февраля «днём 0...+2°C, вечером вновь похолодает до 0...-2°C по области. В течение всех суток переменная облачность и вероятны локальные кратковременные заряды крупы/мокрого снега. Ветер преимущественно северо-западный, 3-7 м/с».