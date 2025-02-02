В январе «квадрат» жилья в новостройке в Калининграде подешевел на 1 %

В январе «квадрат» жилья в новостройке в Калининграде подешевел на 1 %
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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В январе 2025 года квадратный метр жилья в новостройке в Калининграде подешевел на 1%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир».

Отмечается, что в 54 городах страны из 70, которые охватило исследование, «квадрат» недвижимости прибавил в цене, в 13 — подешевел, ещё в трёх — остался на прежнем уровне. В Москве и Санкт-Петербурге стоимость квадратного метра в новостройке выросла на 1,3% и 2,1% соответственно. Больше всего он подешевел в Томске (-1,4%), Омске (-1,1%), Набережных Челнах (-1,1%), Махачкале (-1,1%) и Калининграде (-0,9%).

«В среднем по РФ в январе произошел рост цен на 0,8%, и теперь 1 кв. м строящейся недвижимости стоит 142 749 рублей. Больше всего подорожали Пермь (+3,6%), Челябинск (+3,5%), Воронеж (+2,5%), Курск (+2,5%) и Краснодар (+2,3%)», — цитирует информагентство.

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Ранее портал «Яндекс Недвижимость» привёл данные, согласно которым средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке Калининграда в декабре 2024 года составила 5,9 млн рублей, за год она снизилась на 8,6%. Средняя площадь лота составила 50,1 кв.м., стоимость одного квадрата — 126 тыс.рублей.

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