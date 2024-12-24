Средняя цена квартиры в новостройках Калининграда за год снизилась на 8,6%

Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке Калининграда в декабре 2024 года составила 5,9 млн рублей, за год она снизилась на 8,6%. Средняя площадь лота составила 50,1 кв.м. Такие данные приводит «Яндекс Недвижимость».

Средняя стоимость квадратного метра первичной недвижимости в декабре 2024 года составила 126 тыс. рублей. За месяц цена выросла на 2,1%. По сравнению с прошлым годом «квадрат» нового жилья в городе подорожал на 3,7%, в декабре 2023 года его средняя стоимость составляла 122 тыс. рублей. Объём предложений за последний месяц вырос на 0,2%.

По итогам 2024 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в городах-миллионниках увеличилась на 13,5% и достигла отметки в 174 тыс. руб.

«Девелоперы и покупатели на первичном рынке завершают год, находясь в процессе адаптации к новым макроэкономическим условиям. При этом мы ожидаем небольшое снижение стоимости новостроек в начале следующего года, что будет поддерживать спрос в этом сегменте», — прокомментировал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

По данным «Авито Недвижимости», в ноябре цены на новые квартиры в Калининграде снизились в среднем на 1% по сравнению с октябрём.