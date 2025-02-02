Горвласти выделили 1,4 млн рублей на очистку каскадов Замкового пруда в 2025

Власти Калининграда выделили 1,4 млн рублей на санитарную очистку каскадов Замкового пруда в течение 2025 года. Аукцион по поиску подрядчика опубликован на портале госзакупок.

Полностью лот называется «Выполнение работ по обслуживанию (санитарная очистка) объекта культурного наследия местного (муниципального) значения: „Каскады Замкового пруда“, 1910-1937 годы, расположенного по адресу: г. Калининград, набережная Нижнего пруда в 2025 г.». Согласно техническому заданию, подрядчик в 2025 году должен будет не реже двух раз в неделю осматривать каскады и выявлять в них загрязнения. С момента обнаружения видимого мусора его следует убрать в течение дня.

Заказчиком работ является МКУ «Калининградская служба заказчика», подведомственная администрации города. Исполнителю работ готовы заплатить сумму до 1,44 млн рублей. Его планируется определить 11 февраля.