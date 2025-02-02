Минспорта: стадиону на Сельме требуется глобальная реконструкция

Стадион имени Юрия Шуляковского на Сельме в Калининграде нуждается в реконструкции. Об этом заявило министерство спорта региона в комментариях телеграм-канала регби-клуба «Балтийский шторм».

Ведомство напомнило,что в 2025 году правительство области планирует обеспечить на стадионе срочный ремонт основной трибуны и её гидроизоляцию. Минспорта также отметило, что стадиону сделают «частично внешний уход».

«Стадиону имени Юрия Шуляковского в перспективе требуется глобальная реконструкция, безусловно. В том числе для того, чтобы сделать его более функциональным и для калининградского спорта вообще, и для жителей огромного микрорайона в частности. Это очень затратный и глобальный проект, пока существующий только в эскизах», — ответило ведомство.





Изображение: скриншот комментариев в телеграм-канале регби-клуба «Балтийский шторм»