Минспорта: стадиону на Сельме требуется глобальная реконструкция

Стадион имени Юрия Шуляковского на Сельме в Калининграде нуждается в реконструкции. Об этом заявило министерство спорта региона в комментариях телеграм-канала регби-клуба «Балтийский шторм».
Ведомство напомнило,что в 2025 году правительство области планирует обеспечить на стадионе срочный ремонт основной трибуны и её гидроизоляцию. Минспорта также отметило, что стадиону сделают «частично внешний уход».
«Стадиону имени Юрия Шуляковского в перспективе требуется глобальная реконструкция, безусловно. В том числе для того, чтобы сделать его более функциональным и для калининградского спорта вообще, и для жителей огромного микрорайона в частности. Это очень затратный и глобальный проект, пока существующий только в эскизах», — ответило ведомство.
Изображение: скриншот комментариев в телеграм-канале регби-клуба «Балтийский шторм»Обещание «Балтийскому шторму» помочь с ремонтом основной трибуны стадиона на Сельме дал ещё в ноябре губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. «Съездил к ним на базу посмотреть, где тренируются. Поможем с ремонтом основной трибуны стадиона имени Юрия Шуляковского на Сельме», — написал глава региона в своём телеграм-канале.