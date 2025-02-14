Облвласти запланировали замену искусственного газона на стадионе на Сельме

Правительство Калининградской области запланировало замену искусственного газона на стадионе им. Юрия Шуляковского на Сельме. Об этом говорится в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

Ранее министерство спорта региона отмечало, что спортивный объект нуждается в реконструкции. По словам ведомства, «это очень затратный и глобальный проект, пока существующий только в эскизах». Редакция направила инфозапрос с целью узнать, какова оценочная стоимость реконструкции стадиона, какие работы собираются проводить, а также что изменится у арены в функциональном плане.

Власти отметили, что реконструкция стадиона на данный момент не планируется. Из-за этого оценку выполнения работ не проводили. При этом, согласно ответу минспорта, управляющая ареной «Дирекция спортивных сооружений» при необходимости проводит работы по приведению инфраструктуры объекта в надлежащее состояние.

Ведомство напомнило, что в 2025 году запланирован капитальный ремонт кровли восточной трибуны стадиона. Помимо этого, сейчас на экспертизе находится ПСД на замену газона игрового поля.

«В целях обеспечения работ по замене искусственного покрытия поля стадиона на покрытие нового поколения в январе 2025 года проектно-сметная документация по объекту <...> направлена <...> для проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. После получения положительного заключение государственной экспертизы будет рассмотрен вопрос включения объекта в одну из государственных программ», — говорится в ответе властей.