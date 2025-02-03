Погода в Калининграде 3 февраля

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Днём в понедельник, 3 февраля, в Калининградской области ожидается облачная погода с возможными осадками в виде дождя и мокрого снега. Максимальная температура воздуха составит +3°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 767 мм рт. ст., ветер северо-западный с порывами до 4 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +3°C, ночью 0°C. На востоке области днём +2°C, ночью похолодает до −2°C. По всей территории области возможны смешанные осадки (дождь со снегом).

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник будет облачно. Температура утром +0,9°C, днём +1,9°C, вечером +0,9°C. Влажность — 79%., ветер — северо-западный с порывами до 4 м/с.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», 3 февраля «днём по всей области +1...+2°C, облачно с прояснениями и в течение суток ожидаются локальные кратковременные заряды крупы/мокрого снега (с наибольшей вероятностью в утренние и вечерние часы в центральной, восточной части региона). Ветер северо-западный, 3-7 м/с.».

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