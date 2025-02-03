В Польше упал метеозонд с маркировкой на кириллице, который считают российским

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В Польше упал метеозонд с маркировкой на кириллице. Полиция оцепила место падения, осмотрела зонд на наличие химических угроз и не обнаружила их, сообщил «Коммерсант».

Инцидент произошёл в селе Тренкусек в 50 км от границы республики с Калининградской областью. Как сообщает издание, местные СМИ в заголовках о происшествии пишут о том, что зонд был российским, однако доказательств этому не приводят. Агентство РАР отметило, что рядом с Калининградом находится метеостанция, а шар при сильном ветре может преодолеть расстояние в 200 км.

«В ходе текущего расследования мы выясним, был ли это на самом деле метеозонд и почему он оказался на нашей территории», — приводит «Коммерсант» слова комиссара полиции Анны Балиньски. По её словам, в Польше будут разбираться, «кириллица это или какие-то другие символы».

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