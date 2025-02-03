Военная прокуратура ЛВО заинтересовалась застройкой у Макс-Ашманн-парка

Исполнение инвестконтракта с Минобороны РФ на снос военного городка в районе улицы Демьяна Бедного и застройку освободившегося участка жильём вызвало вопросы у военной прокуратуры Ленинградского военного округа. Сведения об этом предоставил «Новому Калининграду» предприниматель Виктор Евдоков, возглавлявший ранее компанию «Стройкомплектсервис» (в июле 2015 года была запущена процедура её банкротства).

Судя по ответу, полученному Евдоковым от представителя военной прокуратуры ЛВО (документ имеется в распоряжении редакции), в деятельности ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ ранее были «установлены нарушения, связанные с организацией контроля за исполнением условий контракта», о чём был уведомлен начальник военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона.

«Вместе с тем в связи с выявленными недостатками в ходе осуществления военной прокуратурой Санкт-Петербургского гарнизона контроля за реализацией информации и уведомлении Вас о результатах принятых мер военной прокуратурой Ленинградского военного округа поручено проведение дополнительных надзорных мероприятий», — сообщил Евдокову военный прокурор отдела надзора военной прокуратуры ЛВО Александр Чаплыгин.

Ранее Евдоков обращал внимание, что согласно инвестконтракту, выполнять который изначально должна была его компания «Стройкомплектсервис», на земельном участке с кадастровым номером 39:15:130818:106 в районе улицы Демьяна Бедного должен был появиться жилой комплекс общей площадью не менее 12 925 квадратных метров (площадь квартир 10 500 квадратных метров). Однако впоследствии инвестконтракт перешёл к ИП Вакуленко (застройщик Елена Вакуленко является по совместительству депутатом зеленоградского окружного совета от КПРФ), и площадь застройки, согласно разрешению на строительство (№39-15-470-2023 от 5 октября 2023 года) снизилась до 4 340 квадратных метров (жилая часть - до 1 701,5 кв.м.), что, по мнению Виктора Евдокова, является изменением существенных условий контракта в меньшую сторону и не предусмотрено договором аренды.

В мае 2024 года «Новый Калининград» рассказывал историю банкротства компании «Стройкомплектсервис», в результате которого ИП Вакуленко получила её инвестпроект. Предприниматель Виктор Евдоков рассказал, что попытка заработать на застройке жильем обернулась для него крупными финансовыми потерями. В частности, он уверяет, что выполненные работы по демонтажу военного городка и переданные государству (в лице Минобороны) квартиры ему не оплатили. Ранее «Новый Калининград» пытался получить комментарий от Елены Вакуленко, однако ответа на официальный запрос редакция не получила.