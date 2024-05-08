Обанкротить и не заплатить: история стройки на окраине Макс-Ашманн-парка (фото) (видео)

После того, как был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов, отвечавший за инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Минобороны, старые обиды вспомнили все те, кто пострадал от действий его подчиненных. Среди них — калининградский бизнесмен Виктор Евдоков. «Новый Калининград» рассказывает, как он подписал инвестконтракт с Минобороны на снос военного городка в районе улицы Демьяна Бедного, как хотел заработать на застройке жильем освободившегося участка по тому же договору, и что из этого вышло.

Заказ для Минобороны

История со строительством жилья для военных на границе Макс-Ашманн-парка (находится между элитным кварталом и исторической зеленой зоной) тянется с начала двухтысячных. Инвестпроект должна была реализовать фирма бывшего военнослужащего Виктора Евдокова — довольно известная в середине нулевых компания «Стройкомплектсервис». В частности, она строила «Пивоварни Ивана Таранова» на улице Гагарина и терминал по переработке сои в Ижевском, реконструировала склад нефтепродуктов в Калининградском торговом порту, а также возводила объекты в соседней Литве. Позже Евдоков стал участвовать и в инвестпроектах, совместных с Минобороны. Первым из них было строительство жилищно-административного комплекса (жилой дом и офисное здание с вывеской «Рублевка») на Октябрьской улице, недалеко от Высокого моста. Также «Стройкомплектсервис» возводил на месте заброшенной стройплощадки жилой комплекс из трех домов на улице Невского.

В декабре 2005 года бизнесмен выиграл конкурс на демонтаж военного городка между парком и улицей Демьяна Бедного. Тот же контракт предусматривал строительство комплекса многоквартирных жилых домов на этой территории (речь о земельном участке площадью 1,64 га с кадастровым номером 39:15:130818:106), и в результате Евдоков должен был передать Минобороны 1858 квадратных метров жилья. Оговорок насчет того, что это должно быть все построенное жилье, не было. Более того, это могли быть квартиры в любой другой части города.

Схема по увеличению прибыли

В контракте, по словам собеседника, было прописано и конкретное количество квартир, которые инвестор должен был передать заказчику. Он решил приобрести их в других районах города и передать их Минобороны, пока идет строительство. Таким образом Евдоков решил увеличить свою прибыль.

Архивное видео 2009 года. Предоставлено Виктором Евдоковым

«Эти квартиры я приобрел на стороне. Можно сказать, что это было пожелание инвестора, то есть мой шаг навстречу. Минобороны не настаивало на опережающем графике [предоставления квартир], но приветствовало такие действия. Мне это было на тот момент экономически выгодно, так как рыночная стоимость квартир в тех районах, где я приобретал жилье, была ниже, чем у тех квартир, которые могли появиться рядом с зеленой зоной, — не стал скрывать он. — Дело в том, что основная часть квартир в жилом комплексе была для жителей Калининграда, а для военных там бронировалась лишь часть. Желающих приобрести там жилье было много — просто очередь стояла».

Впрочем, «приобрел» все 11 искомых квартир Евдоков в доме № 190б на улице Невского, который достраивала его же компания в конце нулевых.

В приемке жилья участвовал будущий гендиректор строительной компании «Специализированный застройщик «КД Строй», а на тот момент начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Игорь Довгопол (в 2012 году он был приговорен к выплате штрафа за перечисление одной из фирм 2 млн рублей за невыполненные работы — Калининградский гарнизонный военный суд назначил экс-офицеру наказание в размере 55 тыс рублей). В конце нулевых Виктор Евдоков заказал фильм о своей компании, и в нем Игорь Довгопол сообщал, что в рамках реализуемой Балтфлотом программы (она заключалась в строительстве жилья на землях Минобороны за счет инвесторов и передаче части квартир заказчикам) «Стройкомплектсервисом» был построен 60-квартирный дом на улице Невского,190б (флот, по его словам, тогда получил из этого объема 18 квартир). Евдоков уверяет, что в числе этих 18 и «ашманнпарковские» квартиры.

Все тот же Довгопол был одним из членов комиссии, признавшей компанию Евдокова победителем конкурса по реализации другого инвестпроекта — на окраине Макс-Ашманн-парка. Общаться с корреспондентом «Нового Калининграда» Игорь Довгопол не пожелал, объяснив, что ему нечего добавить к сказанному ранее.

Земля раздора

Однако реализовать свой план Евдокову не удалось. Из всего вышесказанного следует, что наибольший интерес для него представлял земельный участок на окраине крупной зеленой зоны, но после демонтажа военного городка история утонула в судебных разбирательствах.

Конкурс, по словам предпринимателя, был проведен исходя из того, что это земля военных, однако по факту участок находился в собственности Российской Федерации и находился у Минобороны в пользовании. В 2006-2007 годах мэрия Калининграда, действуя по поручениям губернатора Калининградской области Георгия Бооса (глава региона как раз поселился на улице Демьяна Бедного), пыталась отменить право собственности РФ на этот земельный участок, а затем признать инвестиционный контракт ничтожной сделкой. Выигравший конкурс «Стройкомплектсервис» Виктора Евдокова так и не получил от мэрии разрешительной документации на работу с землей (по его словам, у участка не были уточнены границы), а без этих документов компания не могла запустить стройку.

«Несмотря на то, что начать строительство я не смог, на участке я проработал с 2005 по 2008 год, занимаясь демонтажом бывшего военного городка немецкой постройки. Параллельно я получал техусловия, выполнял проектные и изыскательские работы. Кроме того, в 2007 году я передал Минобороны 11 квартир на сумму 75,3 млн рублей (их площадь 773,7 квадратных метров). А потом все встало, потому что начались суды», — поясняет Евдоков.

Ощущалось давление и с другой стороны. В числе тех, кто постоянно интересовался земельным участком рядом с парком, как уверяет Евдоков, были и московские компании, которые узнавали о проекте через департамент имущественных отношений Минобороны.

«Всеми путями они искали, как бы это „отжать“, — говорит Евдоков. — В конечном итоге у них это получилось в 2015 году. Меня загнали в банкротство, так как у меня были сторонние долги. Сумма долга была незначительной в масштабах экономического эффекта от реализуемого проекта, но она образовалась после того, как я вложил деньги в контракт, не получив оборотки. Сначала это было 5 миллионов рублей, потом насчитали пени — стало 11 миллионов. На тот момент я успел вложить около 100 миллионов. Ну, вычтите из них 11 миллионов, но остальное-то отдайте».

Процедура банкротства была запущена в июле 2015 года после того, как арбитражный суд первой инстанции признал обоснованным требования ФНС России к должнику в сумме 8 104 416 рублей (основной долг 4 724 779 рублей, пени 2 835 489 рублей и штраф 544 147 рублей). Факт наличия и размер задолженности должником не оспаривались.

История банкротства

В распоряжении редакции есть письмо из Центрального аппарата Федеральной налоговой службы за июнь 2015 года, сообщающее, что в ее адрес действительно поступило обращение от директора департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрия Куракина «по вопросу инициирования процедуры банкротства ООО „Стройкомплектсервис“».

Интересно, что годом ранее Виктор Евдоков написал заявление в Следственный комитет на нескольких сотрудников департамента имущественных отношений Минобороны, обвиняя их в мошенничестве (ответ из Главного военного следственного управления СК РФ о передаче сообщения о преступлении по подследственности имеется в распоряжении редакции). «В конце 2013 года я тяжело заболел и поправился лишь к маю 2014 года, — рассказывает бизнесмен. — Незадолго до болезни я вел переговоры о необходимости продления контракта. Пока я болел, был составлен договор о том, что моя компания „Стройкомплектсервис“ безвозмездно уступает инвестконтракт калининградской компании „Стройинвест-2010“ (организация ликвидирована в апреле 2019 года — прим. „Нового Калининграда“). Мои подпись и печать были подделаны. Узнал я об этом лишь в августе 2014 года, когда получил соответствующее письмо от Куракина (оно также имеется в распоряжении редакции — прим. „Нового Калининграда“)».

Евдоков уверяет, что после того, как им было написано заявление в Следственный комитет, договоры об уступке инвестпроекта компании «Стройинвест-2010» так и не были продемонстрированы ему сотрудниками департамента имущественных отношений Минобороны РФ. «Так как эта история у них провалилась, они и запустили процедуру банкротства моей компании, зная о моих долгах», — убежден он.

Проект застройки участка на 2005 год. Слайды предоставлены Виктором Евдоковым

Стоит отметить, что Дмитрий Куракин занимал пост директора департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ с ноября 2012 года (так совпало, что именно в ноябре 2012 года министром обороны РФ был назначен Сергей Шойгу) по май 2017 года. Кстати, до этого департаментом руководила небезызвестная Евгения Васильева, а преемником Куракина стал Михаил Сапунов, который работает там и поныне. Последняя должность Куракина — заместитель председателя правительства Московской области. От нее он был освобожден после возбуждения против него уголовного дела в ноябре 2020 года. Поначалу чиновник подозревался в получении взятки в особо крупном размере (дело было связано с организацией в 2013-2019 годах должностными лицами Минобороны и подведомственных организаций незаконной рубки леса и продажи полученной древесины). Кроме того, ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Появление нового застройщика

В марте 2020 года Михаил Сапунов написал в адрес замминистра обороны РФ Тимура Иванова письмо (копия имеется в распоряжении редакции), в котором объяснял, на каком этапе сейчас находится калининградский инвестконтракт, заключенный с компанией «Стройкомплектсервис». Сапунов отмечал, что срок строительства объекта по контракту был установлен до 30 ноября 2007 года, однако строительство жилого комплекса площадью 12 925 квадратных метров «не велось, денежные средства граждан-соинвесторов не привлекались».

Сапунов признает, что инвестор демонтировал 6 зданий и сооружений и «в январе 2007 года передал в счет доли Российской Федерации 11 квартир общей площадью 773,7 кв.м». Упомянутые квартиры, по его словам, были, в свою очередь, переданы военнослужащим и заселены. Далее он сообщает, что по инвестконтракту государство должно получить еще 15 квартир площадью 1 084,3 квадратных метров, однако в 2016 году «решением Арбитражного суда Калининградской области инвестор признан банкротом с введением в отношении него конкурсного производства».

«В феврале 2020 г. между конкурсным управляющим ООО „Стройкомплектсервис“ и единственным кредитором Вакуленко Е.А. заключено соглашение об отступном, в соответствии с которым права и обязанности инвестора по контракту переданы Вакуленко Е.А. (далее — новый инвестор), — продолжает Сапунов. — В свою очередь, от нового инвестора в департамент поступило обращение с предложением о заключении дополнительного соглашения, предусматривающего продление срока реализации контракта и передачу Минобороны России оставшихся квартир (1 084,3 кв. м) в счет доли государства по Контракту в срок до 31 декабря 2020 г.».

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В конце письма Иванову Сапунов отмечает, что расторжение контракта «повлечет возникновение у Минобороны России обязательств по выплате инвестору стоимости 11 квартир, полученных 2007 году».

«Департамент полагает целесообразным поддержать предложение нового инвестора. При Вашем согласии будут организованы мероприятия по заключению соответствующего дополнительного соглашения и продолжению реализации контракта», — заключает Сапунов.

Это письмо было получено Тимуром Ивановым 10 марта 2020 года, а уже на следующий день замминистра принял решение о заключении допсоглашения к инвестконтракту. Документ (его копия также есть в распоряжении редакции) был составлен 30 сентября 2020 года и подписан с одной стороны начальником Северо-Западного теруправления имущественных отношений Минобороны РФ Еленой Петроченко и конкурсным управляющим ООО «Стройкомплектсервис» Ириной Яцкевич, а с другой — уроженкой Калининградской области Еленой Вакуленко. Под допсоглашением также стоит подпись Михаила Сапунова. Правда, есть важная деталь — в документе прописан факт передачи военному ведомству 11 квартир, но ничего не говорится об уплате их стоимости компании «Стройкомплектсервис». Нет там и пункта о расчете за снос военного городка, не упомянуты и другие затраты.

Покупка долга

На сегодняшний день компания «Стройкомплектсервис» ликвидирована.

«Ликвидировали мою организацию с той целью, чтобы я не мог юридически получить свое через суд, — поясняет Евдоков. — Я и уголовное дело возбуждал, но его прикрыли».

Евдоков пояснил, что Ирина Яцкевич изначально скрывала от него подготовку заключения соглашения об отступном с Еленой Вакуленко. По его словам, о существовании соглашения он узнал лишь через год после его подписания.

«Также через год я узнал о том, что велась работа по подписанию дополнительного соглашения, включая его подписание, — добавляет собеседник. — При этом собранием кредиторов от 15 января 2020 года был утвержден только проект соглашения об отступном, без указания стоимости передаваемого имущества и сроков передачи. Собрания кредиторов с моим участием по утверждению соглашения об отступном с существенными условиями, как требует Закон о банкротстве, не проводилось».

В качестве доказательства Евдоков предоставил редакции проект соглашения, в который действительно не были вписаны ни стоимость передаваемого имущества, ни сроки его передачи. При этом именно соглашение об отступном стало поводом для заключения упомянутого выше дополнительного соглашения к инвестконтракту, предусматривающего передачу в собственность РФ 11 квартир на улице Невского (речи об их оплате в документе не было).

Участок застраивается Еленой Вакуленко. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

В соглашении об отступном, заключенном 14 февраля 2020 года между Еленой Вакуленко и конкурсной управляющей «Стройкомплектсервиса» Ириной Яцкевич, сообщается, что Вакуленко выкупает долги компании «Стройкомплектсервис» за 11 147 882 рубля (стоимость определена на основании отчета об оценке имущества должника) и получает за это права и обязанности по инвестконстракту, подписанному «Стройкомплектсервисом» с Минобороны в 2005 году. По мнению Евдокова, в упомянутую сумму не входит стоимость квартир и работ по демонтажу военного городка.

Комментария по этому поводу у Ирины Яцкевич получить не удалось, так как, по данным трех источников «Нового Калининграда», она была задержана правоохранительными органами в конце апреля этого года (пока известно, что задержание не связано с историей «Стройкомплектсервиса»).

Оперативный комментарий Елены Вакуленко также получить не удалось, однако от редакции в ее адрес направлен официальный запрос.

Переписка с ведомствами и продолжение тяжбы

В течение 2021-2023 годов Евдоков вел переписку с представителями прокуратуры и СК РФ по поводу несогласия с решением суда о передаче конкурсной управляющей «Стройкомплектсервиса» Ириной Яцкевич инвестконтракта Елене Вакуленко. Однако в ведомствах не нашли оснований для проведения процессуальной проверки. В декабре 2023 года бизнесмен-банкрот получил письмо от следователя по особо важным делам 1-го контрольно-следственного отдела военного следственного управления СК РФ по ЗВО Душина, в котором обращение предпринимателя было «признано безосновательным» и добавлялось, что «переписка по данному вопросу прекращена».

В июле 2023 года предприниматель решил также написать письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу. В нем он просил о личном приеме и пожаловался на отсутствие выплат после понесенных финансовых затрат (ранее подобные письма были написаны в адрес замминистра обороны Тимура Иванова и первого заместителя министра Руслана Цаликова, однако на них пришел отказ). В августе был получен отрицательный ответ и на это письмо. В частности, в нем сообщалось, что конкурсный управляющий «Стройкомплектсервиса» 14 февраля 2020 года заключил с кредитором соглашение об отступном, в соответствии с которым права и обязанности по инвестконтракту были переданы кредитору.

«Деятельность ООО „Стройкомплектсервис“ прекращена 15 февраля 2022 г. в связи с его ликвидацией на основании определения Арбитражного суда о завершении конкурсного производства, — сообщалось в письме за подписью замдиректора департамента военного имущества Ивановой. — В связи с этим правовые отношения между Министерством обороны Российской Федерации и Вами на сегодняшний день отсутствуют. Финансовые обязательства по возмещению убытков у Министерства обороны Российской Федерации перед ООО „Стройкомплектсервис“ не имеются. По вопросу наличия и возмещения финансовых затрат по инвестиционному контракту Вам необходимо обращаться к кредитору. С учетом изложенного личный прием Министра обороны Российской Федерации по указанному вопросу не представляется возможным». Таким образом, легким движением руки получилось так, что выполненные работы и переданные государству (в лице Минобороны) квартиры никто бизнесмену не оплатил.

Сейчас Виктор Евдоков продолжает судиться за то, чтобы получить деньги. «Все эти процедуры отнимают так много времени, что я больше ничем заниматься не могу, — говорит он. — Мне сейчас 62 года. Ситуация эта и по близким ударила. Закончить с ней — дело справедливости и жизненной необходимости».

Тем временем на участке с кадастровым номером 39:15:130818:106 на границе парка Макса Ашманна в октябре 2023 года началось строительство многоквартирного жилого дома. Согласно паспорту объекта, застройщиком выступает ИП Вакуленко Е.А. Работы должны быть закончены в октябре 2026 года.

Текст: Иван Марков, фото Юлия Власова, Виталий Невар / Новый Калининград, архив героя публикации