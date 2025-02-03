Путин утвердил повышение штрафов за продажу вейпов и табака детям

Президент России Владимир Путин утвердил повышение штрафов до 2 млн рублей за продажу вейпов и табака и детям. Об этом сообщило информагентство РИА Новости.

Закон вносит изменения в статью 14.53 КоАП РФ. Документ устанавливает, что штраф за продажу детям табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства составит 200-300 тыс. рублей для граждан, 500-700 тыс. рублей — для должностных лиц и от 1,5 до 2 миллионов рублей для юридических лиц.

За несоблюдение ограничений или нарушение запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями для физлиц устанавливается штраф 10-20 тыс. рублей, 30-50 тыс. рублей для должностных лиц и 90-120 тыс. рублей для юрлиц. За повторное совершение правонарушения штрафы составят 20-30, 50-90 и 120-150 тыс. рублей соответственно.

Оптовая или розничная продажа насвая, пищевой никотинсодержащей продукции или никотинсодержащей продукции, предназначенной для жевания, сосания или нюханья, табака сосательного (снюса) грозит штрафом 150-200 тыс. рублей для физлиц, для должностных лиц — 300-500 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 1-1,5 млн рублей.

Путин также увеличил штрафы за производство алкогольной продукции либо производство, ввод в оборот табачных изделий, табачной продукции или никотинсодержащей продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, а также с нарушением установленного порядка соответствующей маркировки и (или) нанесения информации. Согласно документу, должностные лица заплатят за это 300-500 тыс. рублей, а юрлица — от 700 тыс. до 1 млн рублей. Предметы правонарушения у них будут конфискованы.

Оборот алкогольной продукции или табачных изделий, табачной продукции или никотинсодержащей продукции без маркировки, если такая маркировка обязательна, штраф для граждан, по новым нормам штрафуется в следующем порядке: 100-150 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц — 300-500 тыс. рублей и 1-1,5 млн рублей для юридических лиц с конфискацией предмета правонарушения.

В конце января стало известно о планах Госдумы по запрету производства вейпов в России и их ввоза в страну. Изменения планировались в закон «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства». Поправки подразумевают также введение запрета владение оборудованием для производства вейпов и жидкостей к ним.