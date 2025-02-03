В мэрии Калининграда анонсировали появление трамвайных остановок-островков

На части улиц Калининграда собираются построить трамвайные остановки-островки, которые должны обезопасить пассажиров при посадке и высадке. Об этом в ходе прямого эфира «ГорПросвета» в четверг, 30 января, рассказали председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов и представитель отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения Александр Химич.

Специалисты отметили, что в маршрутной сети Калининграда есть участки, на которых возможно реализовать такие остановочные комплексы. В этом году для их планируют создать на улице 9 Апреля и на Московском проспекте. Также Антон Романов добавил, что на этапе проектирования находится участок Ленинского проспекта от площади Калинина до улицы Багратиона. Именно там будет сформирована обособленная, приподнятая посадочная площадка, оборудованная остановочным комплексом. Посадка и высадка пассажиров трамвая будет производиться не на проезжую часть, как это было ранее, а к остановочному павильону. Подчинённый Романова Александр Химич затруднился назвать конкретные сроки реализации проекта.

Напомним, 27 января на Советском проспекте водитель наехал на пешехода, который вышел из трамвая на остановочном пункте. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.