Проект строительства мини-обхода Черняховска прошёл экспертизу

Проект строительства мини-обхода Черняховска получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом опубликована на сайте ГИС ЕГРЗ.

Полностью объект строительства называется «Реконструкция автомобильных дорог регионального значения „Новая Деревня — Загородное“ и „Черняховск — Крылово“ — ст. Красновка, с подъездом к логистическому терминалу»«. Документацию для процедуры готовили институт «Гипростроймост» и московское ООО «Спецжелдорпроект». Застройщиком числится ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства Калининградской области». Заключение экспертизы сделали 3 февраля.

Средства на проектирование выделили в феврале 2023 года. Одним постановлением предусмотрели деньги на проектирование участка протяженностью в 6,8 км от дороги «Новая Деревня — Загородное» до дороги «Черняховск — Крылово» — ст. Красновка с подъездом к логистическому терминалу. Другим документом до 60,2 млн увеличили сумму на проектирование другого отрезка мини-обхода — 5-километровой дороги между трассами Черняховск-Крылово и Черняховск-Озерск

Речь идёти о строительстве полноценного обхода Черняховска, чтобы большегрузы не ездили через центр города, ведётся уже много лет. Реализация проекта оценивалась в почти 30 млрд рублей. В январе 2022 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что федеральные власти отложили проект в «дальний ящик» и не намерены его финансировать в ближайшее время. Областные власти решили построить «мини-обход» за счёт регионального бюджета. Трасса планируется 12-километровой, строительство хотят разбить на три очереди.