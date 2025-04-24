Проект строительства отрезка мини-обхода Черняховска не прошёл госэкспертизу

Проект строительства отрезка мини-обхода Черняховска не прошёл государственную экспертизу. Речь идет об участке от автомобильной дороги «Черняховск-Крылово» до «Черняховск-Озёрск». Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 23 апреля. Документацию для экспертизы подготовили московские ОАО по проектированию строительства мостов «Институт гипростроймост» и ООО «Спецжелдопроект», а также уфинское ООО «Инженерные системы». В качестве экспертной организации выступил региональный «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Указанный застройщик отрезка мини-обхода — ГКУ Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области».

Напомним, что средства на проектирование выделили в феврале 2023 года. Одним постановлением предусмотрели деньги на проектирование участка протяженностью в 6,8 км от дороги «Новая Деревня — Загородное» до дороги «Черняховск — Крылово» — ст. Красновка с подъездом к логистическому терминалу. Другим документом до 60,2 млн увеличили сумму на проектирование другого отрезка мини-обхода — 5-километровой дороги между трассами Черняховск-Крылово и Черняховск-Озерск

Обход нужен для того, чтобы большегрузы не ездили через центр города. Речь о его строительстве ведётся уже много лет. Реализация проекта оценивалась в почти 30 млрд рублей. В январе 2022 года экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что федеральные власти отложили проект в «дальний ящик» и не намерены его финансировать в ближайшее время. Областные власти решили построить «мини-обход» за счёт регионального бюджета. Трасса планируется 12-километровой, строительство хотят разбить на три очереди.

В начале феврале 2025 года стало известно, что проект «реконструкции автомобильных дорог регионального значения „Новая Деревня — Загородное“ и „Черняховск — Крылово“ — ст. Красновка, с подъездом к логистическому терминалу» прошел государственную экспертизу.