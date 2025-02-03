В минстрое сообщили, сколько лифтов планируют обновить в Калининграде (фото)

Изображения: минстрой Калининградской области

Региональный Фонд капитального ремонта планирует обновить 60 лифтов в 2025 году. Об этом сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области.

«Капитальный ремонт включает модернизацию шахт, расширение входа и установку более просторных кабинок с телескопическими дверными створками. Проводится замена систем автоматизации и диспетчеризации, подъёмных механизмов, силовых кабелей и освещения. Устанавливается и автоматическое переключение на резервный источник питания, который обеспечивает бесперебойную работу даже при отключении электричества», — говорится в сообщении.

Как уточняется, лифты рассчитаны на инвалидные и детские коляски, оснащены тактильными элементами и звуковым оповещением для слабовидящих.

В настоящее время ФКР приступил к обновлению первых 10 лифтов в Калининграде. Четыре из них на улице Батальной, ещё шесть — на Московском проспекте. В прошлом году фонд обновил 70 лифтов.

Всего в 2022-2025 годах ФКР планировал заменить около 300 лифтов.