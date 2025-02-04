Погода в Калининграде 4 февраля

Во вторник, 4 февраля, в Калининградской области ожидается пасмурная погода с кратковременными небольшими дождями при плюсовой температуре. Портал Гидрометцентра России обещает, что в Калининграде воздух прогреется до +4°C, ветер ожидается юго-западный, слабый, около двух метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и днём оно ожидается на уровне 769 мм ртутного столба.

По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дождь (местами со снегом) стоит ожидать на всей территории области как днём, так и ночью. На побережье днём прогнозируют около +3°C, в центральной и северной части региона будет на градус теплее, а на востоке области +2°C.

Ночная температура, судя по прогнозу, плюсовой будет лишь на побережье и в Мамоново. По данным синоптиков, чем дальше на восток области, тем она будет ниже: от нуля (Калининград, Полесск, Багратионовск) до −3°C (Гусев, Краснознаменск, Озёрск).

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион 4 февраля ждёт пасмурная погода с моросью. Утром температура в Калининграде будет в слабом плюсе (+1,5°C), днём она поднимется до +3,4°C, а вечером опустится до +2,3°C. В течение суток обещают слабый юго-западный ветер и влажность на уровне 96%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» предупреждают, что утром по области возможны слабые и умеренные осадки.

«На побережье и западе региона мокрый снег, переходящий в дождь/морось при +1...+2°С, в Калининграде мокрый снег, переходящий в дождь/морось при 0...+1°С, в центральной и восточной части региона снег/мокрый снег при −1...+1°С. По области не исключен гололед, к утру местами может сформироваться символический покров (0-2 сантиметра)», — рассказывают метеорологи, ссылаясь на метеомодели.

В ближайшие дни «вместо привычных для февраля антлантических штормов» регион ждёт затишье «под опекой высокого давления».