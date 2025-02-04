На ул. Тургенева в Зеленоградске разрешили вырубить 32 дерева под кафе

В Зеленоградске разрешили вырубить 32 дерева для строительства предприятия общественного питания. Соответствующая информация размещена на сайте муниципалитета.

Сносу подлежат 22 ольхи, семь ив и три тополя. Вырубка запланирована на ул. Тургенева, на земельном участке с кадастровым номером 39:05:010202:142 площадью 3316 м². Порубочный билет выдан индивидуальному предпринимателю Елене Антимоновой 3 февраля и действует до 2 августа 2026 года.

Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку 23 деревьев на том же земельном участке. Компенсационная стоимость оплачена в сумме 294 065 рублей.

Разрешение на строительство на указанном земельном участке областные власти выдали 5 августа 2024 года. Оно действует до 2 августа 2026 года. Общая площадь одноэтажного здания составит, согласно документам, 388,7 м². Высота — 5,98 м.