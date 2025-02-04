Минстрой: берегоукрепление в Куликово выполнили на 90% (фото)

Фото: минстрой Калининградской области

Общий объём всех выполненных аварийно-восстановительных работ на берегу в Куликово составляет 90%. Об этом сообщили в региональном минстрое.

«В Куликово продолжается второй этап аварийно-восстановительных работ. „Балтберегозащита“ планирует укрепить три активно размываемых участка берега общей протяжённостью 2,3 км. Работы уже полностью завершились на восточном и западном направлениях. На центральном участке берега протяжённостью 896 метров полностью выполнено 450 метров укрепления», — говорится в сообщении.

Первый этап аварийно-восстановительных работ на береговой линии в Куликово завершили в ноябре 2023 года. В сентябре 2024-го в ГБУ «Балтберегозащита» сообщили о том, что второй этап берегоукрепления проводится с опережением графика.