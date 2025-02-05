Погода в Калининграде 5 февраля

В среду, 5 февраля, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +4°С, ночью столбик термометра опустится до +1°С. Скорость ветра составит от 2 до 3 м/с с порывами до 7 м/с, направление — юг/юго-запад. Атмосферное давление выше нормы — 773 мм рт. ст. Относительная влажность 85%. Температура воды: 4°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду на большей части региона. В Славске, Советске, Краснознаменске, Черняховске, Гусеве, Озёрске и Железнодорожном воздух не прогреется выше +2°С, ночью возможны слабые заморозки до −3°С. Вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается облачная с прояснениями погода, дымка. Максимальная температура воздуха днём — +3,5°С, ночью — +3,3°С. Влажность — до 94%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России также обещает облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью −2...+1°С, днём +1...+5°С. Видимость 3-7 км. На дорогах местами гололедица. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1,5 м.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», в среду и четверг «к нам проникнет более тёплый атлантический воздух, так что температура днём может подняться до +4...+6°С». «В целом в обозримой перспективе погода будет скучной и однообразной, зато можно насладиться сухим солнечным спокойствием, умеренно тёплыми днями и прохладными ночами. На снежный покров в первой половине месяца можно не рассчитывать», — отмечают синоптики.