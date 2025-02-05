В мэрии рассказали, как узнать срок действия льготной «Волны Балтики»

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Уточнить срок действия льготной транспортной карты «Волна Балтики» можно по телефону и при помощи онлайн-сервиса. Об этом сообщает администрация Калининграда в своём телеграм-канале. 

«Уточнить срок действия льготной транспортной карты „Волна Балтики“ можно в МКУ „ЦОДИПП“ по телефону 31-20-30. Но удобнее всего это сделать с помощью специального онлайн-сервиса https://volna39.ru/srok.php», — сообщили в администрации. Власти обратили внимание, что подобные сервисы для карт «Школьная» и «Многодетный родитель» пока находятся в разработке. Транспортная карта «Единая» — бессрочная.

«Идти продлевать льготные транспортные карты на Гагарина, 103а. есть смысл только тогда, когда до конца срока действия остаётся меньше месяца. Никаких очередей сейчас в офисе МКУ „ЦОДИПП“ нет», — заверили в администрации.

Напомним, в начале февраля калининградские пенсионеры, а также другие пассажиры, имеющие право на льготный проезд в общественном транспорте, столкнулись с блокировкой льготных транспортных карт. Из-за этого они вынуждены были выстаивать очереди перед офисом Центра организации движения и пассажирских перевозок на ул. Гагарина для продления действия проездных.

Срок действия льготного проездного, рассчитанного на пять лет, у большей части пассажиров истёк в конце января, у кого-то истекает в начале февраля. Уведомление об этом рассылалось через проездные билеты, которые никто обычно не рассматривает.

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