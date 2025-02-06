Погода в Калининграде 6 февраля

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Днём в четверг, 6 февраля, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура будет в районе 6°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северо-западный, около двух метров в секунду. Атмосферное давление повышенное — 777 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +4°C. В центре региона дневная температура составит +5°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +6°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно чуть теплее (до +1°C), а на востоке региона прохладнее (до −1°C). На востоке также ожидаются небольшие осадки.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в четверг ждёт пасмурная погода, осадки и дымка. Утром температура в Калининграде будет в районе +2,9°C, днём поднимется до +5,4°C, а вечером опустится до +1,9°C. В утренние часы прогнозируется северо-западный ветер, который днём сменится на северный, до 2 м/с. Влажность — на уровне 99%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о тёплой погоде в четверг.

«Ночью и утром по области +1...+4℃, облачно/облачно с прояснениями, возможна дымка/туман, в центральной и восточной части региона ожидаются небольшие дожди/морось. Днём в Калининграде и области облачно с прояснениями/переменная облачность, без существенных осадков, потеплеет до +5...+7℃. Вечером вновь облачно, возможны небольшие осадки в виде дождя/мороси, местами мокрый снег. Ветер ночью преимущественно западный, утром и днём северо-западный/северный, вечером северо-восточный, 4-6 м/с», — добавляют синоптики.


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