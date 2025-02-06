Калининград вошёл в число популярных направлений для весеннего отдыха

Калининград вошёл в топ популярных направлений для весеннего отдыха. Областной центр разместился на восьмом месте по количеству бронирований, сообщает сервис бронирования отелей и квартир «Твил».

Средняя продолжительность отдыха в Калининграде весной составляет пять ночей. Стоимость одной ночи в среднем обойдётся путешественникам в 3842 руб.

На первом месте по числу бронирований находятся Санкт-Петербург и Ленинградская область (4165 руб. за ночь). На втором месте разместился Сочи (4010 руб.), а на третьем — Москва и Московская область (4777 руб.). В топ также вошли Кисловодск, Казань, Ялта, Нижний Новгород, Пятигорск и Геленджик.