Из-за тумана в аэропорту «Храброво» задерживается девять рейсов

В «Храброво» из-за сильного тумана задерживается девять рейсов на прилёт. Аэропорт продолжает принимать рейсы, исходя из оперативной обстановки, сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.

«Три самолёта, летевших в Калининград, по решению командиров воздушных судов, из-за тумана „ушли“ на запасной аэродром в Санкт-Петербург», — уточнили в «Храброво». В аэропорту добавили, что кратковременные задержки также возможны по вылету. Улучшение погодных условий ожидается после 11:00.

Статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центр аэропорта: +7 (4012) 550-550, либо на онлайн-табло на сайте аэропорта по ссылке.