Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием Wi-Fi

Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России рассказало россиянам о новой мошеннической схеме с использованием Wi-Fi. С помощью технологии беспроводной локальной сети аферисты крадут Telegram-аккаунты, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ведомство.

Для реализации новой схемы злоумышленники приходят в общественные места, где создают точки доступа Wi-Fi. Мошенники именуют их таким образом, чтобы пользователи считали их официальными и не боялись подключаться. «После подключения к такой сети пользователь сталкивается с просьбой пройти авторизацию. Обычно для этого достаточно ввести код, который приходит по SMS, — уточнили в „Вестнике Киберполиции“. — Однако в случае с мошенниками вместо стандартной процедуры предлагается авторизоваться через Telegram. Для этого нужно отправить шестизначный код, полученный через смс, в сервисном боте. Таким образом, преступники получают доступ к Telegram-аккаунту жертвы».

Подобная ситуация произошла в московском аэропорту Шереметьево, где мошенники включили точку доступа с названием SVO_Free. После того как об этом узнала пресс-служба компании, пользователей предупредили, что подключаться нужно только к официальной сети _Sheremetyevo Wi-Fi. Авторизация в ней проходит только по номеру телефона.