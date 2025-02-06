Энергосистема Калининградской области переходит на автономный режим работы

Перевод энергетического комплекса Калининградской области на автономный режим работы намечен на 8 февраля в связи с выходом Прибалтики из энергетического кольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Литва, Латвия, Эстония). Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова.



В регионе построены и сданы в эксплуатацию четыре ТЭС (Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская), а также функционирует Калининградская ТЭЦ-2, что позволило обеспечить стабильность энергоснабжения и создать необходимый резерв мощности. Общая протяжённость электрических сетей составляет более 19 тыс. км.

«Подтверждена полная готовность энергосистемы Калининградской области надёжно и самостоятельно функционировать, обеспечивая бесперебойное электроснабжение всех потребителей», — отмечается в сообщении для СМИ.