Энергосистема Калининградской области переходит на автономный режим работы

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Перевод энергетического комплекса Калининградской области на автономный режим работы намечен на 8 февраля в связи с выходом Прибалтики из энергетического кольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Литва, Латвия, Эстония). Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова.

В регионе построены и сданы в эксплуатацию четыре ТЭС (Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская), а также функционирует Калининградская ТЭЦ-2, что позволило обеспечить стабильность энергоснабжения и создать необходимый резерв мощности. Общая протяжённость электрических сетей составляет более 19 тыс. км.

«Подтверждена полная готовность энергосистемы Калининградской области надёжно и самостоятельно функционировать, обеспечивая бесперебойное электроснабжение всех потребителей», — отмечается в сообщении для СМИ.

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