Беспрозванных: проблем после перехода энергосистемы на автономный режим не будет

Беспрозванных: проблем после перехода энергосистемы на автономный режим не будет
Фото: Виталий Навар / Новый Калининград
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Губернатор Алексей Беспрозванных пообещал, что проблем после перехода энергосистемы Калининградской области на автономный режим работы не будет. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«В чатах и соцсетях пытаются запускать слухи о грядущих проблемах на нашей стороне. <...> В нашем регионе всё готово, — заверил он. — Энергетическая система по решению нашего президента модернизируется уже больше десяти лет. К основной ТЭЦ-2 добавились ещё четыре современные станции».

Беспрозванных отметил, что сейчас Калининградская область имеет возможность не только покрывать свои текущие потребности, но и «за счёт резервных мощностей развиваться дальше». Он также добавил, что «энергетики готовы к любым сценариям».

Как сообщается на сайте регионального правительства, все операции будут выполняться диспетчерами Балтийского РДУ по специальной программе Системного оператора с нулевым перетоком, которая «обеспечит безопасность данного перевода и пройдёт незаметно для потребителей области».

Сразу после выполнения перехода на изолированную работу нагрузку всех потребителей обеспечат Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС. При этом по команде диспетчера Балтийского РДУ регулирование частоты в энергосистеме «будет осуществлять Талаховская ТЭС». Помимо этого, на электростанциях области имеется необходимый и достаточный резерв мощности, величина которого ежесуточно определяется в диспетчерском центре Системного оператора на стадии планирования, добавляет пресс-служба.


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