Приставы помогли калининградцу взыскать 2,9 млн компенсации с автосалона

Калининградские приставы помогли автовладельцу, который приобрел транспортное средство с неисправностями. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина купил в автосалоне легковой автомобиль. В период гарантийного срока в транспортном средстве обнаружились производственные недостатки, в том числе дефекты компрессора кондиционера, механизма открывания панорамой крыши и регулирования водительского сидения. Поскольку поломки не были устранены в установленные договором сроки, владелец потребовал заменить поврежденную машину на исправную. Автосалон не сделал этого, заявив, что выпуск данной модели прекращен.

Суд постановил взыскать в пользу владельца вместо новой машины денежную компенсацию 2,9 млн рублей. В качестве обеспечительной меры приставы наложили арест на счета организации-должника и вынесли запрет регистрационных действий в отношении порядка двадцати принадлежащих ей транспортных средств. Однако после принятых мер погашение долга не наступило, и судебные приставы обратили взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника, принудительно списав 2,9 млн рублей, а также исполнительский сбор 168 тысяч рублей, вынесенный за неисполнение требований.

Денежные средства направлены взыскателю. Его права восстановлены. Исполнительский сбор перечислен в консолидированный бюджет государства. Ограничения со счетов и имущества организации-должника сняты.