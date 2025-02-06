Калининградская область стала лидером по числу загрязнённых водоёмов в 2024-м

Калининградская область стала лидером по числу загрязнённых водоёмов в 2024-м
Фото: Алина Белянина / «Новый Калининград»
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Калининградская область стала одним из лидеров по числу загрязнённых водоёмов в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационно-аналитическую платформу «Гриниум».

В 2024 году в регионе зафиксировали 102 случая загрязнения малых водных объектов и озёр. Больше всего загрязнений — в Мурманской области (120 случаев). Общее число загрязнений водоёмов в России за прошлый год выросло на 12%.

«Наиболее частыми загрязнителями в случаях высокого загрязнения водных объектов стали ионы марганца и легкоокисляемые органические вещества — каждый по 15% от всех ингредиентов, также встречается азот нитритный (14%) и ионы цинка (9%)», — сообщили в «Гриниуме».

Из водных объектов России больше всего подвергался загрязнениям участок реки Тобол в Свердловской области (481 случай). Следом за ним расположилась Ока в Московской области (164). Третья позиция — у Дона в Ростовской области (102).

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