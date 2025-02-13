Власти — об экологии в Калининграде: ситуация характеризуется как напряжённая

Экологическая ситуация в Калининграде характеризуется как напряжённая. Данные следуют из утверждённой 10 февраля муниципальной программы «Комфортный город», опубликованной на сайте городской администрации.

«Экологическая ситуация в городе в целом характеризуется как напряженная. Мониторинг загрязнения окружающей среды <...> показывает, что самые значительные антропогенные нагрузки на окружающую среду города создают автотранспорт, теплоэнергетический комплекс , промышленность, бытовые и промышленные отходы», — говорится в документе.

Власти Калининграда считают, что «устойчивое развитие города невозможно без улучшения состояния окружающей среды». Так, с 2010 по 2023 год в Калининграде закрыли и переоборудовали под газовое использование 81 котельную. Это позволило снизить попадание в атмосферу 656 тонн парниковых газов ежегодно.

«Помимо этого, организованы работы по ликвидации зон загрязнения и засорения водных объектов: только в 2022 г. очищено 120 гектаров водоемов, водотоков, открытых осушительных сетей в границах городского округа. За 2022 г. выявлено и ликвидировано значительное число несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, с которых вывезено около 5000 т мусора, оборудована 71 площадка для раздельного сбора твердых коммунальных отходов», — отчитались власти.