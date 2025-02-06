В областном кардиоцентре имплантировали новый клапан сердца 88-летней пациентке

В Калининградской области кардиохирурги федерального Центра высоких медицинских технологий имплантировали новый клапан сердца 88-летней пациентке. Высокотехнологичное вмешательство специалисты провели без разрезов на грудной клетке. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Жительница Тольятти много лет страдала гипертонической болезнью. Полгода назад ее состояние ухудшилось – появилась сильная одышка и боли за грудиной. Врачи диагностировали тяжелый аортальный стеноз - угрожающий жизни порок сердца, при котором происходит сужение просвета клапана, затрудняется кровоток из сердца к остальным органам, и они не получают в достаточном количестве кислород и питательные вещества.

В силу возраста и сопутствующих заболеваний проводить пациентке операцию на открытом сердце было рискованно, поэтому медики приняли решение применить малоинвазивную методику. Врачи через небольшой доступ на бедренной артерии завели специальный катетер, оснащенный баллоном и сложенным клапаном. Далее по сосудам подвели катетер к сердцу, установили протез клапана в аортальную позицию и раскрыли его, раздув баллон. Все действия производились под рентген-контролем и ЭХОКГ.

Операция на работающем сердце, без искусственного кровообращения и разрезов на грудной клетке у 88-летней пациентки прошла успешно, как и восстановительный период. Женщина уже выписана.