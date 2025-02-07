СМИ: Минздрав планирует ввести штатную должность для школьных медиков

Министерство здравоохранения РФ планирует ввести штатную должность для школьных медиков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление ведомства.



Должность будет носить название «специалист по оказанию медпомощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях». Специалистом по оказанию медпомощи несовершеннолетним должен быть медработник с высшим профильным образованием. В то же время в роли такого специалиста может выступить и медсестра, но лишь со степенью «бакалавра сестринского дела», следует из материала.

В начале февраля вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала ситуацию с положением школьных медработников. По ее версии, действующий приказ Минздрава «никак не определяет компетенцию школьных врачей, а только дает право регионам создавать медицинские кабинеты, а школам — оформлять в свой штат медицинских работников».