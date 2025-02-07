СМИ: Минздрав планирует ввести штатную должность для школьных медиков

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Министерство здравоохранения РФ планирует ввести штатную должность для школьных медиков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление ведомства.

Должность будет носить название «специалист по оказанию медпомощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях». Специалистом по оказанию медпомощи несовершеннолетним должен быть медработник с высшим профильным образованием. В то же время в роли такого специалиста может выступить и медсестра, но лишь со степенью «бакалавра сестринского дела», следует из материала.

В начале февраля вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала ситуацию с положением школьных медработников. По ее версии, действующий приказ Минздрава «никак не определяет компетенцию школьных врачей, а только дает право регионам создавать медицинские кабинеты, а школам — оформлять в свой штат медицинских работников».

Ранее Минздрав РФ предложил ввести систему обязательных отработок для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучающихся за счёт бюджета. Инициатива оформлена как поправки к закону «Об образовании».

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