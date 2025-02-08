Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы (фото)

Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы (фото)
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Энергосистема Калининградской области начала работу в автономном режиме. Об этом сообщили в региональном штабе по безопасности электроснабжения, в который входят представители регионального правительства, ресурсоснабжающих организаций и энергетических компаний.

«В 6:41 энергосистема Калининградской области была переведена в автономный режим. Переток Литва-Калининград — 0 МВт», — написал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём Telegram-канале.

«После выхода Прибалтики из энергетического кольца БРЭЛЛ калининградская энергосистема с 8 февраля функционирует на собственных ресурсах, то есть автономно. Фактически это новая схема энергоснабжения. <...> Энергосистема региона работает в штатном режиме, обеспечивается снабжение всех потребителей», — отметили в пресс-службе облправительства.

Сразу после выполнения перехода необходимый и достаточный резерв мощности для бесперебойного энергоснабжения потребителей обеспечивают три электростанции: Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС.

Ранее губернатор пообещал, что проблем после перехода энергосистемы Калининградской области на автономный режим работы не будет. Энергетики, по словам главы региона, «готовы к любым сценариям».

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