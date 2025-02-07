В Гурьевске суд взыскал компенсацию за травмы 11-летней девочки в конном клубе

В пользу 11-ти летней девочки, которая получила травмы во время тренировки в конном клубе, взыскана компенсация морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

С иском к ИП К. — руководителю конного клуба «А.» — обратился в Гурьевский районный суд прокурор, выступивший в защиту интересов 11-летней девочки. Он указал, что во время занятия школьницы конным спортом инструктор не сумела усмирить животное, лошадь перешла в галоп и скинула ребенка. Девочка получила тяжкие травмы в виде перелома бедренной кости и левого бедра со смещением отломков. В результате некачественного оказания услуги несовершеннолетней были причинены физические и моральные страдания.

В судебном заседании ответчик возражала против удовлетворения исковых требований. Пояснила, что в тот день ее в клубе не было, за действия инструктора она не отвечает. Настаивала, что ребенок упал потому, что наклонился вперед при катании на лошади, что послужило сигналом для остановки животного. Тренер в судебном заседании мнение руководителя клуба об обстоятельствах произошедшего поддержала.

Однако суд, изучив материалы дела, установил, что доводы ответчика подтверждения не нашли, а оказанная услуга не отвечала требованиям безопасности. Решением суда с ИП К. в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 250 000 рублей и штраф в размере 125 000 рублей. Решение суда не вступило в законную силу.