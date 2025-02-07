Глава администрации Балтийска задержан по подозрению во взяточничестве (видео)

Глава администрации Балтийского округа Сергей Мельников и его заместитель Максим Коваленко задержаны по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Калининградской области.

Следствие считает, что 15 января 2025 года Коваленко передал Мельникову деньги в размере 575 тыс. рублей, рассчитывая на общее покровительство и попустительство по службе. Их задержали в качестве подозреваемых. По месту жительства Мельникова и Коваленко проводятся обыски. Решение о возбуждении уголовного дела приняли на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, которые провели специалисты УМВД России по Калининградской области.

«Следственными органами СК России по Калининградской области в отношении главы администрации Балтийского городского округа Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко возбуждено уголовное дело. Мельников подозревается в совершение преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Коваленко подозревается в совершение передачи взятки (п. „б“ ч. 4 ст. 291 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.

Видео: СУ СК РФ по Калининградской области