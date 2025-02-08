Погода в Калининграде 8 февраля

Погода в Калининграде 8 февраля
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
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В субботу, 8 февраля, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +1°С, ночью столбик термометра опустится до −2°С. Скорость ветра составит от 4 до 6 м/с с порывами до 13 м/с, направление — восток/юго-восток. Атмосферное давление выше нормы — 781 мм рт. ст. Относительная влажность 71%. Температура воды: 3,7°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует околонулевую температуру на всей территории региона днём. Ночью — заморозки до −4°С, на побережье — до −3°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в областном центре ожидается малооблачная погода с дымкой. Максимальная температура воздуха днём — +0,3°С, ночью — −3,6°С. Влажность — до 84%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России также обещает облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-3°С, днём +1...+3°С. Видимость 3-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1 м.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём в регионе ожидается переменная облачность. При прояснениях температура поднимется до +1...+2°С, на востоке области — до 0°С. Вечером вновь похолодает до −2...-4°С. Синоптики советуют одеваться теплее, ведь «умеренный восточный ветер значительно снижает ощущаемую температуру».

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