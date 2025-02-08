Морозы до −15°C: синоптики оценили вероятность прихода холодов в Калининград

Морозы до −15°C: синоптики оценили вероятность прихода холодов в Калининград
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
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Во второй половине февраля в Калининградской области ожидается похолодание. Из-за вероятного вторжения арктических воздушных масс столбик термометра может опуститься «до −10...-15°C». Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Такие сценарии всё ещё долгосрочны и могут измениться», — традиционно предупреждают синоптики. Минимум этой зимы в регионе составляет на данный момент «скромные −6,9°C», которые были зафиксированы в Железнодорожном 13 декабря. «Февраль ещё может удивить нас стужей», — говорится в сообщении.

На предстоящей неделе прогнозируемый температурный минимум в ночные часы — −10°C. «Говоря о ночных морозах в ближайшие дни — сейчас большинство моделей не видят ниже −6...-7°С, и всё же, с учётом радиационного выхолаживания по области (особенно в низменностях) вполне можно ожидать ночных морозов до −7...-10°С (а модель GEM и вовсе ждёт ниже −10°С). Так же сухо и без осадков со слабым и умеренным ветром юго-восточного/восточного/северо-восточного направления, который полностью ослабнет к середине недели», — добавили в паблике.

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