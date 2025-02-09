Погода в Калининграде 9 февраля

В воскресенье, 9 февраля, в Калининградской области ожидается малооблачная погода без осадков при слабой плюсовой температуре. Портал Гидрометцентра России обещает, что в Калининграде воздух прогреется только до +2°C, ветер ожидается восточный, слабый, около трёх метров в секунду. Атмосферное давление пока остаётся высоким — 777 мм ртутного столба.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о более морозной погоде. По его данным, температура в Калининграде в воскресенье не поднимется выше нулевой отметки. При этом осадков специалисты также не обещают. На побережье и в центральной части области, как и в Калининграде, днём прогнозируют около 0°C, а на востоке до −2°C.

Ночная температура, судя по прогнозу, плюсовой не будет нигде. По данным синоптиков, чем дальше на восток региона, тем она будет ниже: от −3°C на побережье и −7°C в Калининграде, Полесске и Багратионовске до −8°C в Гусеве, Краснознаменске и Озёрске.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион 9 февраля ждёт ясная морозная погода без осадков. Холодно будет в течение всех суток: утром в Калининграде ожидается −4,6°C, днём она поднимется до −1°C, а вечером опустится до −3,1°C. В течение суток обещают слабый юго-восточный ветер, который к ночи сменится восточным, и влажность на уровне 87%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» вечером 8 февраля сооющили, что утром в воскресенье будет весьма морозно по меркам этой зимы (-4...-6°С, местами до −7...-8°С).

«Есть и хорошие новости — модели сходятся в ясной/малооблачной погоде на завтрашний день, так что температура к обеду вполне сможет подняться до +1...+2°С. Ветер также ожидается слабее сегодняшнего, что повысит комфортность нахождения на улице. И в предстоящие дни без особых изменений — периодически лишь будет появляться облачность на небе», — заключили синоптики.