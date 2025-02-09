Череп стеллеровой коровы из ММО помог совершить научное открытие (фото)

Череп стеллеровой коровы из ММО помог совершить научное открытие (фото)
Фото: пресс-служба Музея мирового океана
Все новости по теме: Наука

Череп стеллеровой коровы из экспозиции калининградского «Музея Мирового океана» помог учёным совершить научное открытие. Об этом в ходе брифинга сообщили президент ММО Светлана Сивкова и старший научный сотрудник музея Ирина Байкова.

«Мы стараемся, чтобы экспонаты, которые мы получаем, были введены в научный оборот. Мы их не просто храним, а предоставляем возможности для их исследования. У нашей коровы был взят материал, он был изучен. В результате был впервые прочитал ядерный геном стеллеровой коровы. Это довольно круто», — сообщила Байкова.

Сивкова напомнила, что накануне музей отмечал начало первой камчатской экспедиции под руководством великого Витуса Беринга (1725 год) и по этому поводу передал на Камчатку ценные экспонаты.

«Все считали, что корову съели после Беринга», — добавила Светлана Сивкова.

«Экспедиция открыла корову, и через 28 лет этот вид исчез с лица земли, — продолжила её мысль Ирина Байкова. — Благодаря исследованию на нашей корове удалось, наконец, подтвердить, что в действительности популяция и так находилась на грани вымирания. Скорее всего, даже без помощи Беринга и всех остальных с ней случилось бы то же самое».

Ранее считалось, что на исчезновение вида повлияло его открытие Витусом Берингом. Поведение стеллеровой коровы отличалось апатичностью, и поэтому животное было лёгкой добычей. В 1768 году на острове Беринга был убит последний зверь этого вида. В экспозиции ММО находится череп, а также отреставрированный и дополненный скелет стеллеровой коровы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter