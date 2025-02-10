Погода в Калининграде 10 февраля

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Днем в понедельник, 10 февраля, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +1°C, ночью заморозки, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление повышенное — 777 мм ртутного столба, ветер восточный, слабый.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +1°C, ночью -4°C. На востоке области днём -1°C, ночью до -9°C. По всей территории области — без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник малооблачно, без осадков. Температура утром -7°C, днём -3°C, вечером −5°C. Атмосферное давление высокое — 777 мм рт. ст. Влажность — 80%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в понедельник в Калининграде и области ясно/малооблачно, без осадков. «Днем -1...+1°C, ясно/малооблачно, без осадков, вечером похолодает до -1...-4°C. Ветер в течение суток восточный/северо-восточный, 4–8 м/с», — отмечают синоптики-любители.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, опасные гидрометеорологические и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются, высота волн в море — 0,5 м.



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