Мороз и солнце: прогноз погоды в Калининграде и области на неделю

В ближайшие дни в Калининградской области ожидается сухая морозная погода. Большую часть времени температура воздуха будет находиться в «минусе» «и лишь при дневных прояснениях способна выйти в слабый плюс». Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«По меркам климата — зима, соответствующая норме, но в природных пейзажах для полноценного погружения в зиму не хватает снега, который нам и „не светит“ в ближайшие дни. Лишь лёд, иней и холодные ощущения могут свидетельствовать о характере погоды», — говорится в сообщении.

В понедельник в Калининграде и области -1...+1°C, малооблачно и без осадков, вечером похолодает до -1...-4°C. Ветер в течение суток восточный/северо-восточный, 4–8 м/с.

Во вторник ночью по области -3...-7°C (местами до −7...-9°C), малооблачно и без существенных осадков (местами не исключён небольшой снег). Днём 0...-2°C, переменная облачность без существенных осадков. Вечером похолодает до −2...-5°C. Ветер в течение суток восточный/юго-восточный, 4–10 м/с, порывистый.

В среду ночью -4...-7 (местами до -7...-10°C), малооблачно и без осадков. Днём -1...+1°C, переменная облачность и без осадков. Ветер в течение суток восточный/юго-восточный, 4–6 м/с.

«Во второй половине грядущей недели предварительно погода существенным образом не изменится, хотя наш опекун-антициклон и ослабнет, над Скандинавией сохранится область повышенного атмосферного давления, которая не должна допустить погодных качелей. И всё же с юга и севера к нам приблизятся циклоны, что может привести к появлению облачности и осадков (пока что их вероятность невысока)», — добавили синоптики.