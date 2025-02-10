Три города Калининградской области вошли в топ-10 направлений на майские выходные

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Калининград, Зеленоградск и Светлогорск стали одними из самых популярных городов для майских путешествий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Согласно исследованию, большинство туристов (59%) планирует провести праздники в поездках по России. Самым популярным городом для майских путешествий оказался Санкт-Петербург — на него приходится 18,7% от всех заказов по России. На втором месте находится Сочи 11,7%, на третьем — Москва (8,7%). В топ-10 вошли также Казань (7,7%), Калининград (6,2%), Нижний Новгород (4,6%), Зеленоградск (2,5%), Кисловодск (2,1%), Пятигорск (1,9%) и Светлогорск (1,5%).

Ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак сообщил, что Калининградская область в настоящее время вызывает большой интерес у жителей других регионов, поскольку постоянно набирает популярность у туристов. При этом из-за разлива нефтепродуктов на черноморском побережье ожидается еще больший рост турпоток.

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