Три города Калининградской области вошли в топ-10 направлений на майские выходные

Калининград, Зеленоградск и Светлогорск стали одними из самых популярных городов для майских путешествий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.



Согласно исследованию, большинство туристов (59%) планирует провести праздники в поездках по России. Самым популярным городом для майских путешествий оказался Санкт-Петербург — на него приходится 18,7% от всех заказов по России. На втором месте находится Сочи 11,7%, на третьем — Москва (8,7%). В топ-10 вошли также Казань (7,7%), Калининград (6,2%), Нижний Новгород (4,6%), Зеленоградск (2,5%), Кисловодск (2,1%), Пятигорск (1,9%) и Светлогорск (1,5%).