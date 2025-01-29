Ермак ожидает роста турпотока в область из-за разлива мазута в Черном море

Калининградская область в настоящее время вызывает большой интерес у жителей других регионов, поскольку постоянно набирает популярность у туристов. При этом из-за разлива нефтепродуктов на черноморском побережье ожидается еще больший рост турпоток. Об этом сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак на пресс-конференции в аэропорту «Храброво» в среду.

«К Калининграду приковано, наверное, самое большое внимание в стране. И это не только связано с той катастрофой, которая произошла сейчас в Черном море с разливом нефтепродуктов, а вообще в целом, потому что регион постоянно набирает популярность от года к году», — сообщил министр.

По его словам, в 2024 году область приняла 2,230 млн туристов, в этом году «по самым скромным подсчетам» въездной туристический поток превысит прошлогодние показатели на 9−10%. «Эти оценки были до ситуации на Черноморском побережье. Сейчас цифры могут быть совершенно другие и, конечно, в сторону увеличения», — добавил Ермак.

Министр отметил, что в связи с перспективами увеличения турпотока для региона важны расширения полетных программ авиакомпаний, которые работают с аэропортом «Храброво».

15 декабря 2024 года два нефтяных танкера потерпели крушение в Керченском проливе. Сейчас проводят работы по ликвидации последствий разлива топлива на черноморском побережье. По данным вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина, после ЧП вырос интерес к другим направлениям, в том числе к Калининградской области. При этом в Калининграде уже ощущается дефицит мест в пляжных отелях на июнь-август, утверждают туроператоры.

Напомним, в сентябре 2024 года Андрей Ермак высказал мнение, что максимальное количество туристов, которое может выдержать сегодня Калининградская область без ущерба для сервиса и нагрузки на инфраструктуру, — порядка четырех миллионов человек.

Десять лет назад экс-глава региона Николай Цуканов говорил о планах довести ежегодный турпоток до 5 млн человек. При этом звучавшие ранее цифры в 7 млн туристов власти называли некорректными.