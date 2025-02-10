В Калининградской области пополнился парк пригородных поездов (фото)

Парк пригородных поездов Калининградской железной дороги пополнила ещё одна «Ласточка». Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

«Ещё один состав электропоезда ЭС2Г прибыл на Калининградскую железную дорогу в конце января. После проверки всех систем и технического обслуживания 11-я по счёту „Ласточка“ начала курсировать на магистрали», — говорится в сообщении.

Электропоезд уже совершил первый рейс по маршруту Калининград-Светлогорск, и далее продолжит курсировать на приморских направлениях магистрали.

Светлогорское и Зеленоградское направления наиболее востребованы у пассажиров пригородных поездов, отметили в КЖД. В прошлом году пассажиропоток в эти курортные города составил 89% от общего числа перевезённых гостей и жителей Калининградской области. В январе 2025 года поездки на «Ласточках» совершили около 412 тыс. человек. «Пополнение парка электропоездов позволит увеличить количество рейсов к морю к началу летнего сезона», — добавили в пресс-службе.