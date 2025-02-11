Погода в Калининграде 11 февраля

Во вторник, 11 февраля, в Калининградской области ожидается малооблачная и морозная погода без осадков. Портал Гидрометцентра России обещает, что в Калининграде днём будет около −2°C, ветер ожидается восточный, умеренный, около четырёх метров в секунду. Атмосферное давление остаётся высоким — 777 мм ртутного столба.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды выдаёт похожий прогноз. По его данным, температура в Калининграде не поднимется выше минус двух градусов. При этом осадков специалисты также не обещают. На побережье и в центральной части области, как и в Калининграде, днём прогнозируют около −2°C, а на востоке до −5°C.

Ночь, судя по прогнозу, принесёт серьёзные морозы, которых калининградцы не наблюдали ни в декабре, ни в январе. По данным синоптиков, чем дальше на восток региона, тем температура будет ниже: от −6°C на побережье и −8°C в Калининграде, Полесске и Багратионовске до −10°C в Гусеве, Краснознаменске и Озёрске.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») обещает региону 11 февраля пасмурную, безветренную и морозную погоду без осадков. Холодно будет в течение всех суток: утром в Калининграде ожидается −6,3°C, днём отпустит до −4,2°C, а вечером температура снизится до −5,1°C. Также обещают слабый восточный ветер, который к ночи сменится юго-восточным, и влажность на уровне 97%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что существенных осадков в регионе ожидать во вторник не стоит, однако не исключают, что местами возможен небольшой снег.

«Днём 0...-2°C, переменная облачность/облачно с прояснениями и без существенных осадков. Вечером похолодает до −2...-5°C. Ветер в течение суток восточный/юго-восточный, 4-10 м/с, порывистый», — уточнили администраторы сообщества.