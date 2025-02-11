В Калининградской области с 2026 года хотят ввести дифференцированный тариф на мусор

В Калининградской области с 2026 года могут ввести дифференцированный тариф на вывоз отходов. Об этом в ходе интервью «Новому Калининграду» рассказала министр природных ресурсов и экологии региона Оксана Астахова.

По словам Астаховой, новый тариф будет введён в случае, если властям удастся внедрить дуальный сбор отходов (когда для раздельного сбора используется всего два контейнера: в один складируются сухие отходы, а во второй — мокрые).

«Если данный вид раздельного сбора отходов будет принят населением, то будем везде его тиражировать. Но нужны будут стимулирующие меры. А главная стимулирующая мера — это у нас дифференцированный тариф, — заявила Астахова. — Чтобы новый тариф можно было применять уже в 2026 году, необходимо в срок до 1 мая текущего года внести предложения с соответствующими расчетами и обоснованиями в Службу по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области, которая должна его утвердить до 20 декабря 2025 года. Это очень большая и вместе с тем очень необходимая работа, чтобы достичь поставленных показателей по сортировке образующихся отходов. Мы ставим перед собой такую цель — ввести дифференцированный тариф с 2026 года».

В конце января «Новый Калининград» сообщал, что тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами (без ввода дуального сбора) обещают поднять с 1 июля на 3,5%, или до 850,79 руб./куб.м., в то время как летом прошлого года рост составил почти 20%.

С 1 июля жители Калининграда будут платить:

— в многоквартирных домах — 141,80 рублей (вместо 136,96 руб.) за одного человека в месяц;

— в индивидуальных жилых домах — 212,70 рублей за одного человека в месяц.